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        Konya'da pikapla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde pikapla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 10:31 Güncelleme: 10.06.2024 - 10:31
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        Konya'da pikapla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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        Konya'nın Seydişehir ilçesinde pikapla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        V.M.A. idaresindeki 42 ATM 134 plakalı pikap, Necati Kalaycıoğlu Caddesi Dumlupınar kavşağında Erol Büyükfişenk'in kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Büyükfişenk'in kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Büyükfişenk'in cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

        Pikap sürücüsü V.M.A. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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