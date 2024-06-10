Konya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Şüphelinin eşyalarında ve üstünde yapılan aramada, 940 gram sıvı uyuşturucu madde ele geçirildi.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu bulunduran ve sevk edenlerle ilgili yaptığı çalışmada, yolcu otobüsüyle ilçeye gelen bir kişiyi gözaltına aldı.

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