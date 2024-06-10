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        Konya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

        Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 12:03 Güncelleme: 10.06.2024 - 12:03
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        Konya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
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        Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

        Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu bulunduran ve sevk edenlerle ilgili yaptığı çalışmada, yolcu otobüsüyle ilçeye gelen bir kişiyi gözaltına aldı.

        Şüphelinin eşyalarında ve üstünde yapılan aramada, 940 gram sıvı uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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