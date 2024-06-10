Veteriner Hekimleri Odası kurbanda "sağlık raporu" olmayan hayvanları almayın uyarısı yaptı

Konya Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Mesut Koçak, kurbanda "Resmi Veteriner Sağlık Raporu" olmayan hayvanların kesilmemesi uyarısında bulundu.

Koçak, yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl Kurban Bayramı'nda 915 bin büyükbaş ve 2 milyon 900 bin küçükbaş olmak üzere toplam 3 milyon 815 bin kesim yapılmasını beklediklerini kaydetti.

Kurbanda kesilen hayvan sayısının yıl içinde kesilen hayvan sayısının yüzde 25'ine denk geldiğini dile getiren Koçak, bu kadar çok sayıda hayvanın bu kadar kısa sürede nakledilmesi ve kesilmesinin, gerekli tedbirler alınmadığı ve gerekli alt yapı oluşturulmadığı takdirde, insan sağlığı, hayvan sağlığı ve çevre ile ilgili sorunları da beraberinde getireceğine dikkat çekti.

Öte yandan bayramda özellikle, veteriner hekim kontrolü dışında yetiştirilen, sevki yapılan, satışa sunulan ve kesilen hayvanların, bulaşıcı ve salgın hayvan hastalıklarının yayılma riskini arttırdığını ve bu hayvanlardan elde edilen etlerin insan sağlığı açısından önemli risk oluşturduğu kaydeden Koçak, "Öylesine büyük ve oldukça kısa bir sürede gerçekleşen organizasyonun sağlıklı ve huzur içerisinde geçmesi için ciddi önlemler alınmalıdır." uyarısında bulundu. Koçak, şunları kaydetti: