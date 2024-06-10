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        Veteriner Hekimleri Odası kurbanda "sağlık raporu" olmayan hayvanları almayın uyarısı yaptı

        Konya Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Mesut Koçak, kurbanda "Resmi Veteriner Sağlık Raporu" olmayan hayvanların kesilmemesi uyarısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 14:24 Güncelleme: 10.06.2024 - 14:24
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        Veteriner Hekimleri Odası kurbanda "sağlık raporu" olmayan hayvanları almayın uyarısı yaptı
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        Konya Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Mesut Koçak, kurbanda "Resmi Veteriner Sağlık Raporu" olmayan hayvanların kesilmemesi uyarısında bulundu.

        Koçak, yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl Kurban Bayramı'nda 915 bin büyükbaş ve 2 milyon 900 bin küçükbaş olmak üzere toplam 3 milyon 815 bin kesim yapılmasını beklediklerini kaydetti.

        Kurbanda kesilen hayvan sayısının yıl içinde kesilen hayvan sayısının yüzde 25'ine denk geldiğini dile getiren Koçak, bu kadar çok sayıda hayvanın bu kadar kısa sürede nakledilmesi ve kesilmesinin, gerekli tedbirler alınmadığı ve gerekli alt yapı oluşturulmadığı takdirde, insan sağlığı, hayvan sağlığı ve çevre ile ilgili sorunları da beraberinde getireceğine dikkat çekti.

        Öte yandan bayramda özellikle, veteriner hekim kontrolü dışında yetiştirilen, sevki yapılan, satışa sunulan ve kesilen hayvanların, bulaşıcı ve salgın hayvan hastalıklarının yayılma riskini arttırdığını ve bu hayvanlardan elde edilen etlerin insan sağlığı açısından önemli risk oluşturduğu kaydeden Koçak, "Öylesine büyük ve oldukça kısa bir sürede gerçekleşen organizasyonun sağlıklı ve huzur içerisinde geçmesi için ciddi önlemler alınmalıdır." uyarısında bulundu.

        Koçak, şunları kaydetti:

        "Hasta ve kurban olma niteliği taşımayan hayvanları kurban etmek istemiyorsanız veteriner hekimlerimizle iş birliği içerisinde olunuz. Resmi Veteriner Sağlık Raporu olmayan, büyükbaşlarda küpesiz ve kimlik kartı (pasaportu) bulunmayan, küçükbaşlarda kulak küpesi bulunmayan, deve için 5, sığır ve manda için 2, koyun ve keçi için 1 yaşını doldurmamış hayvanlar, gebe veya yeni doğum yapmış olan, damızlık değeri yüksek dişi hayvanların, öksürüğü ve nefes güçlüğü olan, yutma zorluğu bulunan ve iştahsız, geviş getirmeyen hayvanlar, vücut ısısı yüksek ve tüyleri kabarık karışık olan, aşırı zayıf olan (kaşektik) ve topallığı olan, ağız, burun, kulak, anüs gibi doğal deliklerinden akıntı gelen ve sulu bir dışkısı olan, anormal kokulu ishali olan, çevreye karşı anormal tepkili veya çok duyarsız ve kısmi genel felçli olan hayvanlardan uzak durulmalıdır."

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