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        Beyşehir'den kısa kısa

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ziraat mühendislerinin ekim alanlarında zararlılara karşı kontrol çalışmaları yaptığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 14:36 Güncelleme: 10.06.2024 - 14:36
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        Beyşehir'den kısa kısa
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        Konya'nın Beyşehir ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ziraat mühendislerinin ekim alanlarında zararlılara karşı kontrol çalışmaları yaptığı bildirildi.

        Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde görev yapan uzmanlar hububat ve meyve sebze ekili alanlarda hastalık, zararlı ve gelişim kontrollerini yapıyor.

        Görevliler ayrıca çiftçilere tarımsal üretim planlaması hakkında da çeşitli bilgilendirmelerde bulunuyor.

        Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Özver yaptığı yazılı açıklamada, Beyşehirli üreticilere tarımsal üretim alanlarında karşılaşacakları her türlü problemde müdürlüklerine gelip, ilgili birimlere müracaatta bulunarak rahatça destek alabileceklerini kaydetti.

        - Beyşehir'de bayram öncesi gıda denetimleri arttı

        Beyşehir ilçesinde yaklaşan Kurban Bayramı öncesi gıda üretimi ve satışı yapan iş yerlerine yönelik denetimler artırıldı.

        Konuya yönelik Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, güvenilir ve sağlıklı gıda arzının sağlanması amacıyla ilçedeki tüm gıda üretim ve satış yerlerinin risk esaslarına göre kesintisiz olarak denetlenmekte olduğu belirtildi.

        Açıklamanın devamında şunlara yer verildi:

        "İlçe Müdürlüğümüz gıda kontrol ekipleri tarafından ilçemizde faaliyet gösteren gıda üretim ve gıda satışı yapan iş yerleri denetlenerek, 5996 sayılı kanun çerçevesinde uyulması gereken kurallara dair iş yerlerimiz bilgilendirilmiştir. Vatandaşlarımız gerek toplu tüketim yerlerinde, gerek alışveriş yaptığı noktalarda karşılaştıkları herhangi bir problemle ilgili Tarım ve Orman Bakanlığımıza ait 174 Alo Gıda hattını arayabilirler."

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