Konya'da bariyerlere çarpan otomobildeki yolcu yaralandı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Aykan Güler idaresindeki 42 APT 617 plakalı otomobil, Seydişehir-Antalya kara yolunun 9. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.
Kazada araçta bulunan Yakut Güler (61) yaralandı.
Yaralı olay yerine gelen ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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