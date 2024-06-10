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        Konya'da bariyerlere çarpan otomobildeki yolcu yaralandı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 15:32 Güncelleme: 10.06.2024 - 15:32
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        Konya'da bariyerlere çarpan otomobildeki yolcu yaralandı
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        Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Aykan Güler idaresindeki 42 APT 617 plakalı otomobil, Seydişehir-Antalya kara yolunun 9. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

        Kazada araçta bulunan Yakut Güler (61) yaralandı.

        Yaralı olay yerine gelen ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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