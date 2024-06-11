Seydişehir'deki trafik kazasısında 1 kişi yaralandı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydan gelen trafik kazasında bir çocuk yaralandı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydan gelen trafik kazasında bir çocuk yaralandı.
Mustafa U. İdaresindeki 07 EPP 93 plakalı otomobil, Hacı Seyitali Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi, 152173 Sokak üzerinde seyir halinde iken bisikletiyle tali yolan önüne çıkan E.İ. G. isimli çocuğa çarptı.
Çarpmanın etkisi ile bisikletinden yere düşen çocuk yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık görevlileri sevk edildi.
Yaralı ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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