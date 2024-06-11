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        Konya'da yem bitkilerinin olduğu çiftlikte yangın

        Konya'nın Ilgın ilçesinde saman balyaları ve yem bitkilerinin olduğu çiftlikte çuıkan yangın hasara yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 13:50 Güncelleme: 11.06.2024 - 13:50
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        Konya'da yem bitkilerinin olduğu çiftlikte yangın
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        Konya'nın Ilgın ilçesinde saman balyaları ve yem bitkilerinin olduğu çiftlikte çuıkan yangın hasara yol açtı.

        Ilgın ilçesinde bulunan çiftlikte, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen, Konya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri ile Akşehir, Yunak ve Kadınhanı itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

        Maddi hasarın olduğu öğrenilen yangına ilişkin söndürme çalışmaları devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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