Konya'da yem bitkilerinin olduğu çiftlikte yangın
Konya'nın Ilgın ilçesinde saman balyaları ve yem bitkilerinin olduğu çiftlikte çuıkan yangın hasara yol açtı.
Konya'nın Ilgın ilçesinde saman balyaları ve yem bitkilerinin olduğu çiftlikte çuıkan yangın hasara yol açtı.
Ilgın ilçesinde bulunan çiftlikte, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen, Konya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri ile Akşehir, Yunak ve Kadınhanı itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Maddi hasarın olduğu öğrenilen yangına ilişkin söndürme çalışmaları devam ediyor.
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