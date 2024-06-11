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        Konya'da boşandığı eşi ile kızını öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde boşandığı eşi ile kızını av tüfeğiyle öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 16:56 Güncelleme: 11.06.2024 - 16:56
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        Konya'da boşandığı eşi ile kızını öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
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        Konya'nın Seydişehir ilçesinde boşandığı eşi ile kızını av tüfeğiyle öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Bekir Doğan (44), öldürülen Ayşe Gezer'in yakınları ve taraf avukatları katıldı.

        İddia makamı, sanık hakkında, boşandığı eşi Ayşe Gezer (35) ile kızı Gözde Nur Doğan'ı (17) kasten öldürme suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ettiği esasa ilişkin mütalaasını tekrarladı.

        Duruşmada söz verilen tutuklu sanık Doğan, savunmasında, pişman olduğunu, çocuklarını öksüz bıraktığı için çok üzgün olduğunu söyledi.

        Maktul Ayşe Gezer'in annesi Sevim ile babası Abdullah Gezer de sanığın en yüksek cezayı almasını talep ettiklerini belirtti.

        Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

        - Olay

        Diş teknisyeni Bekir Doğan, 30 Aralık 2023'te Ulukapı Mahallesi 154263. Sokak'taki evde, daha önce boşandığı eşi ile kızını silahla öldürdükten sonra gözaltına alınmış, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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