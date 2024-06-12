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        Konya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 08:23 Güncelleme: 12.06.2024 - 08:23
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        Konya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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        Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Osman İşlek (49) idaresindeki 42 ARB 146 plakalı motosiklet, Beyşehir-Seydişehir çevre yolunda otogar yönünde seyir halindeki Y.A. yönetimindeki 59 AGP 984 plakalı otomobille çarpıştı.

        Yaklaşık 50 metre ileride refüj üzerine yatarak durabilen motosikletten savrularak önce araç üzerine sonra yola düşen kasksız motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

        Kaza ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

        Osman İşlek'in cenazesi, incelemenin ardından Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, otomobil sürücüsü Y.A. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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