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        Konya'daki trafik kazalarında 3 kişi yaralandı

        Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 11:49 Güncelleme: 12.06.2024 - 11:49
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        Konya'daki trafik kazalarında 3 kişi yaralandı
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        Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Edinilen bilgiye göre, Konya - Ankara kara yolundaki Ömeranlı Mahallesi bölgesinde Süleyman Doğrama (34) idaresindeki 42 ATC 897 plakalı tır sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç kontrolden çıkarak yola devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Doğrama Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan araç sürücüsü yapılan ilk müdahalenin ardından Konya Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

        Bu sırada kaza nedeniyle kontrollü olarak tek şeritten trafik akışı sağlanan yolda, F. Ç. idaresindeki otomobil ile Y. T. idaresindeki dolmuş çarpıştı.

        Kazada araç sürücüleri yara almazken, otomobilde yolcu olarak bulunan T. Y. (44) ile dolmuşta yolcu olarak bulunan Muhammed (16) R. T. yaralandı.

        Ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan T. Y. Ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

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