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        Karapınar'da şiir dinletisi etkinliği

        Konya'nın Karapınar ilçesinde, "Mısralarda Gizli" isimli şiir dinletisi etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 13:56 Güncelleme: 12.06.2024 - 13:56
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        Karapınar'da şiir dinletisi etkinliği
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        Konya'nın Karapınar ilçesinde, "Mısralarda Gizli" isimli şiir dinletisi etkinliği gerçekleştirildi.

        Karapınar Kültür Merkezi'nde, İbrahim Gündüz Anadolu Lisesi öğrencilerinin "Bir kavganın, bir mücadelenin, çiçek açan hayatın dilidir şiir" adıyla düzenledikleri dinletide Türk edebiyatının önde gelen şairlerinin şiirleri okundu.

        Programı düzenleyen Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Meryem Türkoğlu, "Zorlu çalışmalarının ardından beklenen gün geldi ve öğrencilerimle beraber çok güzel bir program gerçekleştirdik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

        Programa, Karapınar Belediye Başkanı İbrahim Önal, Karapınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet İçalan ile Karapınar Gençlik ve Spor Müdürü Muhammed Ali Karakul, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

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