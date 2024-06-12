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        Beyşehir'de Eşrefoğlu Camii Günü etkinlikleri

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Eşrefoğlu Camii Günü dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 14:02 Güncelleme: 12.06.2024 - 14:02
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        Beyşehir'de Eşrefoğlu Camii Günü etkinlikleri
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        Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Eşrefoğlu Camii Günü dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        Tarihi Eşrefoğlu Camii önünde gerçekleştirilen ödül töreninde konuşan Beyşehir Müftüsü Veysel Kükrek, Eşrefoğlu Camisi’nin geçtiğimiz yıl UNESCO’nun dünya kültür mirası asıl listesine girdiğini hatırlatarak, UNESCO’nun bundan dolayı bazı talepleri olduğunu söyledi.

        Bu taleplerden birisinin de tarihi camiye yönelik kültür faaliyetleri düzenlenmesi olduğunu ifade eden Kükrek, "Bu yıl Eşrefoğlu Camii Günü kapsamında 725'inci yılını kutlamış olduk camimizin. Bu kapsamda bu talepler doğrultusunda Beyşehir İlçe Müftülüğü, Türkiye Diyanet Vakfı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak ilçe kaymakamlığımızın önderliğinde camimizin kültür çalışmalarına katkı sağlamak adına bir yarışma düzenledik. Bu yıl ilkini 26 Mayıs’ta kutladığımız Eşrefoğlu Cami Günü’nde gerçekleştirdik. Liseler arası kara kalem ve ortaokul öğrencileri arasında da fotoğraf çekme yarışması düzenledik. Bu yarışmalarda dereceye giren öğrencilerimize para ödüllerini vermek üzere bu törende bir araya gelmiş bulunuyoruz. " dedi.

        Törene katılan Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar da, UNESCO dünya kültür mirası asıl listesine alınan Eşrefoğlu Camisi’nin sadece bölge için değil, artık hem Türkiye hem de tüm dünya için önemli bir tarihi eser niteliği taşıdığını dile getirdi.

        Akpınar konuşmasının devamında, "Tarihi camimizin dünya listesine girmesi hem tanınırlığı hem de bilinirliği açısından çok faydalı olacaktır. Artık biliyorsunuz Beyşehir özellikle yeni yolların ve tünellerin de açılmasıyla birlikte önemli bir kavşak noktası haline geldi, yerli ve yabancı ziyaretçileri artmaya başladı. Bu organizasyonun da faydalı olacağını düşünüyorum, emeği geçelere, katılım gösteren öğrencilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

        Yapılan konuşmaların ardından yarışmalarda dereceye giren isimlere ödülleri verildi.

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