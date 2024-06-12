Konya'da bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Ankara-Konya kara yolunun 122. kilometresinde, C.Ö.Ç. (56) idaresindeki 42 M 2668 plakalı otomobil, refüjdeki bariyere çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile otomobildeki B.T. yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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