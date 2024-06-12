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        Konya'da bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 22:22 Güncelleme: 12.06.2024 - 22:22
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        Konya'da bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Ankara-Konya kara yolunun 122. kilometresinde, C.Ö.Ç. (56) idaresindeki 42 M 2668 plakalı otomobil, refüjdeki bariyere çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ile otomobildeki B.T. yaralandı.

        Yaralılar, ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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