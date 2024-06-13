Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Seydişehir'de sezonun ilk arpa hasadı yapıldı

        Seydişehir'de arpa hasadı sezonunun açılışı dualarla gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 10:39 Güncelleme: 13.06.2024 - 10:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Seydişehir'de sezonun ilk arpa hasadı yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Seydişehir'de arpa hasadı sezonunun açılışı dualarla gerçekleştirildi.

        Kaymakam Cevdet Bakkal, Muradiye Mahallesindeki ilk hasat programında "Seydişehir, tarım ve hayvancılık alanında gelişmiş ve önemli bir potansiyele sahip. İdarecilerimiz ve yöneticilerimiz aktif olarak tarımsal ve hayvancılık alanında güzel çalışmalar gerçekleştirmiş. Hasat sezonumuz ilçemize ve bölgemize hayırlı olsun." dedi.

        Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, tarım ve sulama alanında projeler ürettiklerini belirterek, "Daha önceden hayata geçirilen soğuk hava deposu, kurutma-paketleme-eleme tesisi, hububat borsası, TMO alım ve depolama merkezi gibi şehrimizin tarımsal üretimini geliştirmeye yönelik olan projelerin sayısını artırarak şehrimize kazandıracağız. Hasat sezonu açılan ürünlerimizin bereketli olmasını diliyor, şehrimize ve çiftçilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

        Bölgede özellikle buğday, arpa, kabak çekirdeği, şeker pancarı, nohut, üretiminde Seydişehir'in adından söz ettirdiğini dile getiren Muradiye Mahallesi Muhtarı Murat Koç, kazasız belasız bir hasat dönemi diledi.

        Konuşmaların akabinde hasat sezonu İlçe Müftüsü Adem Bebek'in duası ile başladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Konut satış rakamları açıklandı
        Konut satış rakamları açıklandı
        Korkunç iddia! 7 hastasına cinsel saldırıda bulundu
        Korkunç iddia! 7 hastasına cinsel saldırıda bulundu
        NASA'nın canlı yayında yayınladığı ses kaydı panik yarattı
        NASA'nın canlı yayında yayınladığı ses kaydı panik yarattı
        Milli coşku
        Milli coşku
        Florida'da sel felaketi
        Florida'da sel felaketi
        Milei hükümetine karşı şiddetli protesto
        Milei hükümetine karşı şiddetli protesto
        Mourinho 'en'lerini açıkladı!
        Mourinho 'en'lerini açıkladı!
        Alcatraz hapishanesinden kaşıkla tünel kazıp kaçan üç mahkuma ne oldu?
        Alcatraz hapishanesinden kaşıkla tünel kazıp kaçan üç mahkuma ne oldu?
        Beşiktaş'tan büyük satış: Gedson ve Zaynutdinov...
        Beşiktaş'tan büyük satış: Gedson ve Zaynutdinov...
        Nişanlandılar
        Nişanlandılar
        Fırtına Deresi dehşetinde 2 çocuk boğulmuştu! Sıcak gelişme!
        Fırtına Deresi dehşetinde 2 çocuk boğulmuştu! Sıcak gelişme!
        Görmemiş gibi yapmadı
        Görmemiş gibi yapmadı
        Sedef Güler'in annesinden yürek yakan açıklama!
        Sedef Güler'in annesinden yürek yakan açıklama!
        Kadın doktoru nakavt etmişti! Ödül gibi ceza!
        Kadın doktoru nakavt etmişti! Ödül gibi ceza!
        Komşuda kavuran sıcak!
        Komşuda kavuran sıcak!
        60 yıllık hayal
        60 yıllık hayal
        Kolestrol ilacının mucidi yaşamını yitirdi
        Kolestrol ilacının mucidi yaşamını yitirdi
        Ortadireğin erimesinin grafiği
        Ortadireğin erimesinin grafiği
        AB ile Çin arasında ek vergi gerilimi
        AB ile Çin arasında ek vergi gerilimi
        Çocuk işçi yasağında çelişki
        Çocuk işçi yasağında çelişki

        Benzer Haberler

        Konya'da bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Konya'da bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Hüyük'te bayram temizliği
        Hüyük'te bayram temizliği
        Beyşehir'de Eşrefoğlu Camii Günü etkinlikleri
        Beyşehir'de Eşrefoğlu Camii Günü etkinlikleri
        Karapınar'da şiir dinletisi etkinliği
        Karapınar'da şiir dinletisi etkinliği
        Konya'daki trafik kazalarında 3 kişi yaralandı
        Konya'daki trafik kazalarında 3 kişi yaralandı
        Sarıkeçili Yörükleri, Toros Dağları'nda
        Sarıkeçili Yörükleri, Toros Dağları'nda