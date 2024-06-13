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        Seydişehir'de Başkanlık Kupası sahibini buldu

        Seydişehir Belediyesi tarafından düzenlenen Başkanlık Kupası Futbol Turnuvasında şampiyon Ekmek Teknesi Spor oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 12:09 Güncelleme: 13.06.2024 - 12:09
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        Seydişehir'de Başkanlık Kupası sahibini buldu
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        Seydişehir Belediyesi tarafından düzenlenen Başkanlık Kupası Futbol Turnuvasında şampiyon Ekmek Teknesi Spor oldu.

        İlçede 11 takımın mücadele ettiği turnuvaya çeşitli meslek ve kuruluşlardan amatör oyuncular katıldı. Atatürk Spor Salonu yanında bulunan çim sahada Ortakaraören Spor ile Ekmek Teknesi Spor arasında oynanan final maçının normal süresi 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

        Seri penaltı atışlarına geçilen müsabakada şampiyonluk kupasını Ekmek Teknesi Spor kazandı.

        Turnuvada Ekmek Teknesi Spor şampiyon olurken, Ortakaraören Spor ikincilik, Adliye Spor üçüncülük kupasının sahibi oldu. Turnuvanın centilmen takımı Alfa İletişim Spor olurken, turnuva boyunca attığı 11 golle gol kralı Hastane Spor oyuncusu İbrahim Yaşar oldu.

        - Amatör VAR sistemi kullanıldı

        Final maçının 9. dakikasında Ekmek Teknesi Sporun attığı gol, VAR sistemini takip eden hakemin tavsiyesiyle orta hakem Resul Bostancı ekran başına geldi. Gol öncesi potansiyel faul pozisyonunu izleyen orta hakem Bostancı, gol kararını iptal etti ve oyunu yeniden başlattı.

        Ayrıca üçüncülük ve dördüncülük final maçı da Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu’nun sosyal medya hesapları üzerinden canlı anlatımla izleyicilerle buluşturuldu.

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