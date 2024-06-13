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        Görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru memleketinde defnedildi

        Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde görev yaparken kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden polis memuru Emre Filikçi, memleketi Konya'da son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 13:40 Güncelleme: 13.06.2024 - 13:40
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        Görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru memleketinde defnedildi
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        Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde görev yaparken kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden polis memuru Emre Filikçi, memleketi Konya'da son yolculuğuna uğurlandı.

        Filikçi için Cihanbeyli ilçesine bağlı Yeniceoba Mahallesinde tören düzenlendi.

        Törene, polis memuru Filikçi'nin ailesi, yakınları, meslektaşları katıldı.

        Yeniceoba mezarlığında kılınan namazın ardından Filikçi'nin naaşı mahalle mezarlığında toprağa verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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