Görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru memleketinde defnedildi
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde görev yaparken kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden polis memuru Emre Filikçi, memleketi Konya'da son yolculuğuna uğurlandı.
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde görev yaparken kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden polis memuru Emre Filikçi, memleketi Konya'da son yolculuğuna uğurlandı.
Filikçi için Cihanbeyli ilçesine bağlı Yeniceoba Mahallesinde tören düzenlendi.
Törene, polis memuru Filikçi'nin ailesi, yakınları, meslektaşları katıldı.
Yeniceoba mezarlığında kılınan namazın ardından Filikçi'nin naaşı mahalle mezarlığında toprağa verildi.
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