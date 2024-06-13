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        Konya merkezli 2 ildeki "change araç" operasyonunda yakalanan 5 zanlıya tutuklama

        Konya merkezli 2 ilde gerçekleştirilen "change araç" araç operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 15:29 Güncelleme: 13.06.2024 - 15:29
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        Konya merkezli 2 ildeki "change araç" operasyonunda yakalanan 5 zanlıya tutuklama
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        Konya merkezli 2 ilde gerçekleştirilen "change araç" araç operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde, hasar alarak kullanılamaz hale gelen araçların sahiplerinden alınıp, şasi ve motor numaralarının çalıntı, hacizli ve gümrük kaçağı araçlarla "change" yapıldığını belirledi.

        Ekipler, yaptıkları 3 aylık çalışmayla, şüphelilerin ucuz fiyata depremzedelerden aldıkları 49 hasarlı aracın motor ve şasi numaraları ile belgelerini, yurt dışından temin edilen aynı renk ve modeldeki araçlarla Çumra ilçesindeki oto sanayisinde "change" yöntemiyle değiştirdikleri ve ardından yurt dışından getirilan araçları 18 ilde sattıkları belirlendi.

        Polis, Konya ve Adana'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Bu kişilerin adreslerindeki aramalarda, çok sayıda araç satış sözleşmesi, vekaletname, araç ruhsatı ve plaka ele geçirildi.

        "Change" yöntemiyle motor ve şasi numaraları değiştirilip satılan 49 araçtan 36'sının gümrük kaçağı, 3'ünün hacizli, 1'inin çalıntı, 1'inin hurdaya ayrılmış olduğu, 8'inin incelemesinin ise devam ettiği öğrenildi.

        Şüphelilerden 3'ü emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

        Benzer olaylardan suç kaydı bulunan ve adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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