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        Konya Büyükşehir Halk Oyunları Ligi'nde kazananlar belli oldu

        Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Spor Konya Projesi kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürüttüğü Halk Oyunları Ligi'nin final müsabakalarında kazanan okullar belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 16:13 Güncelleme: 13.06.2024 - 16:13
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        Konya Büyükşehir Halk Oyunları Ligi'nde kazananlar belli oldu
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        Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Spor Konya Projesi kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürüttüğü Halk Oyunları Ligi'nin final müsabakalarında kazanan okullar belli oldu.

        Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen müsabakalarda Konya merkez ve ilçelerdeki 12 okuldan 280 öğrenci birinci olabilmek için mücadele verdi.

        Okulların kıyasıya rekabet ettiği ve finale kaldığı halk oyunları gösterisinde Şehit Ali Gümüş İmam Hatip Ortaokulu birinci, Ahmet Haşhaş Ortaokulu ikinci, Mustafa Bülbül Ortaokulu üçüncü ve Sancak Ortaokulu da dördüncülüğü elde etti.

        Programa katılan Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, Büyükşehir Belediyesi olarak halk oyunlarına önem verdiklerini belirterek, bu değerin gelecek nesillere aktarılması için çalışmalara devam ettiklerini kaydetti.

        Dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

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