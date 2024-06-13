Karapınar Aydoğanlar MYO'da mezuniyet töreni

Meslek Yüksekokulu Müdürü Naim Çağlar Diri, "Bugün burada, öğrencilerimizin emeklerinin karşılığını aldıkları bu özel günde onlarla birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Mezun olan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, gelecek hayatlarında başarılar diliyoruz." dedi.

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