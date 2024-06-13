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        Kulu'da sanayide yüksekten düşen işçi yaralandı

        Konya'nın Kulu ilçesinde sanayide bir iş yerinin ikinci katından düşen işçi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 20:05 Güncelleme: 13.06.2024 - 20:05
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        Kulu'da sanayide yüksekten düşen işçi yaralandı
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        Konya'nın Kulu ilçesinde sanayide bir iş yerinin ikinci katından düşen işçi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde bulunan Küçük Sanayi Sitesi'nde çalışan Hüseyin Doğan iş yerinin ikinci katında çalıştığı sırada bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek yere düştü.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı durumunun ciddi olması nedeniyle yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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