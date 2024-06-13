Kulu'da sanayide yüksekten düşen işçi yaralandı

Ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı durumunun ciddi olması nedeniyle yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde bulunan Küçük Sanayi Sitesi'nde çalışan Hüseyin Doğan iş yerinin ikinci katında çalıştığı sırada bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek yere düştü.

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