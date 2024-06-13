Beyşehir'deki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, trafik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ön sağ lastiği kopan ve arka tekerlekleri bariyerlerde asılı kalan otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan eşi Zehra K. ve 2 yaşındaki kız çocuğu B.K. yaralandı.

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