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        Beyşehir'deki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen kazada çarptığı bariyerlere asılı kalan otomobilin içindeki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 21:32 Güncelleme: 13.06.2024 - 21:32
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        Beyşehir'deki trafik kazasında 3 kişi yaralandı
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        Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen kazada çarptığı bariyerlere asılı kalan otomobilin içindeki 3 kişi yaralandı.

        Edinilen bilgiye göre, Hüsamettin K. idaresindeki 32 AAV 019 plakalı otomobil, Beyşehir-Seydişehir kara yolunda, seyir halinde iken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

        Kazada ön sağ lastiği kopan ve arka tekerlekleri bariyerlerde asılı kalan otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan eşi Zehra K. ve 2 yaşındaki kız çocuğu B.K. yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, trafik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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