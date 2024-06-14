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        Konya'da ağaca çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobilin ağaca çarpıp sebze bahçesine girmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 09:42 Güncelleme: 14.06.2024 - 09:42
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        Konya'da ağaca çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
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        Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobilin ağaca çarpıp sebze bahçesine girmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        Mustafa E. idaresindeki 42 ACH 382 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Sarıköy Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı. Hızını alamayan otomobil, daha sonra sebze bahçesine girdi.

        Kazada, sürücü ile otomobildeki 4 kişi yaralandı. Ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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