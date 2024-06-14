Konya'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Harekete geçen ekipler, şüphelileri belirlenen adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonla yakaladı. Yapılan aramalarda, örgüte ait bazı dokümanlar ele geçirildi.

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