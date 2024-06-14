Konya'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Konya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Konya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 2 şüphelinin sosyal medyadan örgütün propagandasını yaptıklarını belirledi.
Harekete geçen ekipler, şüphelileri belirlenen adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonla yakaladı. Yapılan aramalarda, örgüte ait bazı dokümanlar ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.