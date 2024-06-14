Konya ve çevre illerde öğrenciler karnelerini aldı
Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da öğrenciler, karnelerini alarak yaz tatiline girdi.
Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da öğrenciler, karnelerini alarak yaz tatiline girdi.
Konya'da 491 bin 291 öğrenci karne sevinci yaşadı.
Vali Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ve beraberindeki heyet, Karatay Akabe İlkokulu'ndaki karne dağıtım törenine katıldı.
Özkan ve beraberindekiler, karnelerini verdikleri öğrencilere başarılar diledi, hediye verdi.
- Karaman
Karaman’da Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, İmaret Ortaokulu'nda düzenlenen törende öğrencilere karnelerini dağıttı.
Sarıibrahim, öğrencilerle sohbet ederek tavsiyelerde bulundu.
Kent genelinde 50 bin 841 öğrenci karne aldı.
- Aksaray
Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu ve beraberindekiler, Kömürcü Mehmet Baysal İlkokulu'nda düzenlenen törende çocuklara karnelerini verdi.
Kumbuzoğlu, öğrencilere bol bol eğlenmeleri, dinlenmeleri, kitap okumayı ihmal etmemeleri tavsiyesinde bulundu.
Kentte 94 bin öğrenci karne aldı.
- Afyonkarahisar
Afyonkarahisar'da 141 bin 768 öğrenci karne sevinci yaşadı.
Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı ve beraberindekiler, Hisarbank 100. Yıl İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı.
İnsan yetiştirmenin çok kıymetli olduğunu belirten Yiğitbaşı, "Az önce minik öğrencilerimiz, Filistin ve Gazze'dekiler için biriktirdikleri paraları, kumbaraları hediye ettiler. Bizden oraya göndermemizi istediler. Bu bilinç ve vicdan, birçok yetişkine örnek olacak hareket." dedi.
Konuşmaların ardından Yiğitbaşı ve protokol tarafından öğrencilere karneleri verildi.
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