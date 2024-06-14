Hububatta kaliteli ürün piyasanın üzerinde fiyatlanıyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ticaret Borsaları Konsey Başkanı Hüseyin Çevik, kaliteli buğday ve arpanın, borsada belirlenen müdahil fiyatının üzerinde işlem gördüğünü belirtti.

Aynı zamanda Konya Ticareti Borsası (KTB) Başkanı olan Çevik, AA muhabirine, yeni hasat sezonuyla çiftçilerin hareketlendiğini söyledi.

Gıdanın son yıllarda öneminin giderek arttığına işaret eden Çevik, ürün fiyatlarının, kalitesine göre piyasada belirlenmesi gerektiğini dile getirdi.

Çevik, hububat fiyatları açıklanmadan önce, Çukurova ve Güneydoğu'da buğdayda 9-10 lira, arpada ise 7-7,5 lira bandında bir fiyat oluştuğunu aktardı.

Türkiye'nin, hububat noktasında dünyayla endeksli hareket etmeye başladığını anlatan Çevik, "Dünyanın gittiği nokta neyse biz de oraya doğru gidiyoruz. Borsalarda kaliteli buğday ve kaliteli arpa devletin müdahil fiyatının üzerinde işlem görüyor, buna seviniyoruz. Bugün birinci, ikinci ve üçüncü sınıf buğdaylardaki her baremde fiyat farkları oluştu. Burada da kalite ön plana çıksın diye." ifadesini kullandı. - "Hububat fiyatları dünya fiyatlarıyla aynı olsun" Dünya piyasalarında, buğdayın tonunun 250, arpanın ise 190-200 dolar bandında olduğunu vurgulayan Çevik, şunları kaydetti: