Beyin ve damar sağlığı için "aşırı et tüketiminden kaçının" tavsiyesi

MELİKE KESKİN - Dünya Nöroloji Federasyonu Çevresel Nöroloji Grup Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Şerefnur Öztürk, beyin ve damar sağlığının korunması için Kurban Bayramı süresince aşırı et tüketiminden kaçınılması, meyve ve sebze tüketiminin ihmal edilmemesi gerektiği uyarısında bulundu.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Başkanı da olan Öztürk, AA muhabirine, nörolojik hastalıklardan korunmak için, özellikle et ve tatlı tüketiminin arttığı Kurban Bayramı süresince, sağlıklı beslenme farkındalığının da artması gerektiğini söyledi.

Kurban Bayramı'nın tabiatına uygun şekilde akraba ve eş-dost ziyaretlerinin yapılacağını, bu ziyaretlerde beslenmeye dikkat edilmesiyle beyin ve damar sağlığının korunabileceğini aktaran Öztürk, "Birlikte yemek, içmek, kutlamalar yapmak gibi güzel adetlerimiz var ama ne yazık ki bunları aşırıya götürebiliyoruz. Aşırı miktarda et tüketimi, yağlı gıda tüketimi, yetersiz sebze ve meyve tüketimi, beyin-damar hastalıkları sıklığını artırabiliyor. Obezite, kalp hastalığı, hipertansiyon, diyabet, sigara kullanımı, yetersiz fiziksel aktivite, bir de dengesiz beslenme formu bunların üzerine gelince risk daha da artıyor." diye konuştu.

- Günde 5 porsiyon sebze ve meyve tüketimi

Öztürk, sağlıksız beslenmenin, beyin ve damar sağlığı için büyük bir risk faktörü oluşturduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Sebze ve meyve tüketimi günde 5 porsiyon diyoruz. 5 porsiyon sebze ve meyve tüketimine mutlaka dikkat edilmesi lazım. Yani günde 5 porsiyon, bir elmayı bir porsiyon sayabilirsiniz, bir domatesi bir porsiyon sayabilirsiniz. Bu, uygulaması zor bir öneri değil. Aslında hepimizin yapabileceği bir şey. Sebze ve meyve tüketiminin yetersiz olması, şu anda dünyada ilk 3 sırada ortaya konmuş olan, bu kadar yaygın ve bu kadar önemli olan bir inme risk faktörü. Sebze ve meyvelerde vücut için hayati önem taşıyan vitamin ve mineraller bulunuyor. Damar yapısının korunabilmesi için Akdeniz diyetine benzer şekilde, sebze ve meyve ağırlıklı beslenilmesi gerekiyor."