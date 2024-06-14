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        Konya'da yola çıkan köpeğin neden olduğu kazada otomobil sürücüsü yaralandı

        Konya'nın Hüyük ilçesinde aniden yola çıkan köpeğin neden olduğu kazada, ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 14:16 Güncelleme: 14.06.2024 - 14:16
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        Konya'da yola çıkan köpeğin neden olduğu kazada otomobil sürücüsü yaralandı
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        Konya'nın Hüyük ilçesinde aniden yola çıkan köpeğin neden olduğu kazada, ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Hüyük-Beyşehir kara yolunun 10. kilometresinde 34 FEF 091 plakalı otomobil, sürücüsünün aniden yola çıkan köpek nedeniyle manevra yapması sonucu kontrolden çıkarak ağaca çarptı.

        Kazada, sürücü Ahmet Şen (53) yaralandı.

        Ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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