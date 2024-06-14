Konya'da yola çıkan köpeğin neden olduğu kazada otomobil sürücüsü yaralandı
Konya'nın Hüyük ilçesinde aniden yola çıkan köpeğin neden olduğu kazada, ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Konya'nın Hüyük ilçesinde aniden yola çıkan köpeğin neden olduğu kazada, ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Hüyük-Beyşehir kara yolunun 10. kilometresinde 34 FEF 091 plakalı otomobil, sürücüsünün aniden yola çıkan köpek nedeniyle manevra yapması sonucu kontrolden çıkarak ağaca çarptı.
Kazada, sürücü Ahmet Şen (53) yaralandı.
Ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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