Seydişehir'de hava ambulansı bebek için havalandı
Seydişehir ilçesinde nefes alma zorluğu çeken 1 günlük bebek, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.
Seydişehir ilçesinde nefes alma zorluğu çeken 1 günlük bebek, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.
İlçe Devlet Hastanesinde dünyaya gelen 1 günlük bebek, nefes almada güçlük çekmeye başladı.
Bunun üzerine bebek, hava ambulansıyla Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.
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