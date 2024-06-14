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        Seydişehir'de hava ambulansı bebek için havalandı

        Seydişehir ilçesinde nefes alma zorluğu çeken 1 günlük bebek, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 14:36 Güncelleme: 14.06.2024 - 14:36
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        Seydişehir'de hava ambulansı bebek için havalandı
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        Seydişehir ilçesinde nefes alma zorluğu çeken 1 günlük bebek, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

        İlçe Devlet Hastanesinde dünyaya gelen 1 günlük bebek, nefes almada güçlük çekmeye başladı.

        Bunun üzerine bebek, hava ambulansıyla Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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