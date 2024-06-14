Konya'da restoranda çıkan yangın söndürüldü
Konya'nın Ereğli ilçesinde restoranda çıkan yangın, hasara yol açtı.
Konya'nın Ereğli ilçesinde restoranda çıkan yangın, hasara yol açtı.
Konya -Ereğli kara yolunun 3. kilometresinde bulunan bir restoranda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, restoran kullanılamaz hale geldi.
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