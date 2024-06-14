Kulu'da çıkan yangınlar söndürüldü
Konya'nın Kulu ilçesinde ekili arazide çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Konya'nın Kulu ilçesinde ekili arazide çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kozanlı Mahallesi'nde, arpa ekili arazide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle arazideki yangın söndürüldü.
Yangında, 5 dekarlık arpa ekili arazi zarar gördü.
- Kulu'da müştemilat yangını
Kulu ilçesinde bir eve ait müştemilatta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Zincirlikuyu Mahallesi'nde, Kadir D'ye ait evin müştemilatında yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve Jandarma ekiplerine sevk edildi.
Ekiplerin kısa sürede söndürdüğü yangında, hasar oluştu.
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