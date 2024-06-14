Kulu'da çıkan yangınlar söndürüldü

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve Jandarma ekiplerine sevk edildi.

Kulu ilçesinde bir eve ait müştemilatta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kozanlı Mahallesi'nde, arpa ekili arazide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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