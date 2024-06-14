Konyaspor, Hırvat savunmacı Josip Calusic'i renklerine bağladı

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Sırbistan 1. Ligi takımlarından Backa Topola'da forma giyen 30 yaşındaki Josip Calusic ile 2 yıllık anlaşma sağlandığı bildirildi.

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