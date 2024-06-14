Konya'da şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

Konya’da şiddetli rüzgarın etkisiyle bazı ağaçlar devrildi, park halindeki araçlar zarar gördü.

Kentte şiddetli rüzgar nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı, kampüs tramvay hattının Aladdin Durağı bölgesinde hat üzerine ağaç devrildi, bazı araçlar zarar gördü, tramvay seferleri geçici süreliğine askıya alındı.

Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi'ndeki bir tarım alanında ise fırtına nedeniyle kıvılcım çıkaran elektrik telleri yangına sebep oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Konya'nın Hüyük ilçesinde de aniden başlayan şiddetli fırtına ve yağmur hasara yol açtı. İlçe merkezi ve mahallelerinde etkili olan fırtına ağaçları kökünden söktü, işyerlerinin önündeki gölgeliklere zarar verdi. Çilek bahçelerindeki kulübeler de şiddetli rüzgarın etkisiyle yerlerinden uçtu. Kadınhanı ilçesinde elektrik tellerinin kopması nedeniyle ilçenin yarısına enerji verilemiyor. Medaş ekipleri kopan elektrik telleri için acil çalışma başlattı. Öte yandan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay sosyal medya hesabından, “Şehrimizde meydana gelen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle yarım saatte 250 acil çağrı aldık ve 138’ine aynı zamanda müdahale ettik. İlçe belediyelerimizle birlikte 89 araç ve 356 personelimizle acil müdahale çalışmalarımız sürüyor.