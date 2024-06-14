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        Konya'da yeni bir obruk oluştu

        Konya'nın Çumra ilçesinde yeni bir obruk oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 20:17 Güncelleme: 14.06.2024 - 20:17
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        Konya'da yeni bir obruk oluştu
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        Konya'nın Çumra ilçesinde yeni bir obruk oluştu.

        Çumra Sulaması Ana iletim kanalı olan Apa Alemdar İsale Kanalı'nın 18. kilometresinde, tarihi Kısıkyayla regülatörünün yakınlarında yeni bir obruk daha meydana geldi.

        Yetkililerden edinilen bilgiye göre, çökme sonucu kanalda oluşan obruğun çapının 5, derinliğinin ise 15 metre olduğu öğrenildi.

        Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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