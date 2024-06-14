Ankara-Konya kara yolunda bayram öncesi trafik yoğunluğu oluştu
Kurban Bayramı dolayısıyla Ankara-Konya kara yolunda yoğunluk yaşanıyor.
Kurban Bayramı dolayısıyla Ankara-Konya kara yolunda yoğunluk yaşanıyor.
Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar yola çıkmaya başladı.
Memleketlerine ve sahil kesimlerine gidenler, Ankara-Konya kara yolunda trafik yoğunluğuna neden oldu. Kulu ilçesinde uzun araç kuyrukları oluştu.
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