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        Konya'da silah fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde, silah fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 22:54 Güncelleme: 14.06.2024 - 22:59
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        Konya'da silah fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
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        Konya’nın Beyşehir ilçesinde, silah fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

        Edinilen bilgiye göre, Üzümlü Mahallesi’nde av tüfeği üretimi yapılan silah fabrikasında yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yangını kontrol altına alarak söndüren itfaiye ekipleri, soğutma çalışması yaptı.

        Fabrikada hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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