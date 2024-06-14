Konya'da silah fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, silah fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.
Konya’nın Beyşehir ilçesinde, silah fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Üzümlü Mahallesi’nde av tüfeği üretimi yapılan silah fabrikasında yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangını kontrol altına alarak söndüren itfaiye ekipleri, soğutma çalışması yaptı.
Fabrikada hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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