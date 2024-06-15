Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 10:45 Güncelleme: 15.06.2024 - 10:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        S.A. idaresindeki 34 JN 070 plakalı ticari araç, Seyyidharun Bulvarı'nda refüjdeki ağaçlara çarptı.

        Kazada sürücü ile araçtaki eşi C.A. yaralandı. Yaralılar, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza yerinden kaldırılırken alev alan araçtaki yangın, çağrılan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Kraliçe arı var" dediler uyuşturucu çıktı
        "Kraliçe arı var" dediler uyuşturucu çıktı
        Biri 4, diğeri 3 yaşında! Kulağı kopma noktasına geldi! Kreşte dehşet!
        Biri 4, diğeri 3 yaşında! Kulağı kopma noktasına geldi! Kreşte dehşet!
        Kadını dövdü, parasını gasp etti! Şikayetçi olunca vurdu!
        Kadını dövdü, parasını gasp etti! Şikayetçi olunca vurdu!
        "AP seçimlerinin dinamikleri farklı"
        "AP seçimlerinin dinamikleri farklı"
        Münih'te Mourinho şov!
        Münih'te Mourinho şov!
        Baba-kız kavuştu
        Baba-kız kavuştu
        EURO 2024 rekorla başladı!
        EURO 2024 rekorla başladı!
        Kafein kahveden nasıl ayrılır?
        Kafein kahveden nasıl ayrılır?
        Çantalar ve buluşmalar konuşuldu
        Çantalar ve buluşmalar konuşuldu
        İlk 50’deki en iyi 10 animasyon filmi
        İlk 50’deki en iyi 10 animasyon filmi
        Haftanın gündemi Taylor
        Haftanın gündemi Taylor
        Görkemli açılış!
        Görkemli açılış!
        15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde eylem
        15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde eylem
        Kurban etinin yenilme saatine dikkat!
        Kurban etinin yenilme saatine dikkat!
        Sadece yürüyerek fit kalmak mümkün mü?
        Sadece yürüyerek fit kalmak mümkün mü?
        Yaren ilkokul 1'i bitirmişti! Ailesiyle denize girdi!
        Yaren ilkokul 1'i bitirmişti! Ailesiyle denize girdi!
        Sıcaklık 3-5 derece düşüyor! 3 bölgede sağanak!
        Sıcaklık 3-5 derece düşüyor! 3 bölgede sağanak!
        Kiralık araçta 'sahte' site uyarısı
        Kiralık araçta 'sahte' site uyarısı
        Almanya'dan süper gala!
        Almanya'dan süper gala!
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar

        Benzer Haberler

        Konya'da silah fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
        Konya'da silah fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
        Konya'da elektroşokla balık avlayan 2 kişiye 209 bin lira ceza verildi
        Konya'da elektroşokla balık avlayan 2 kişiye 209 bin lira ceza verildi
        Ankara-Konya kara yolunda bayram öncesi trafik yoğunluğu oluştu
        Ankara-Konya kara yolunda bayram öncesi trafik yoğunluğu oluştu
        Konya'da yeni bir obruk oluştu
        Konya'da yeni bir obruk oluştu
        Konya'da şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi
        Konya'da şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi
        Konyaspor, Josip Calusic'i renklerine bağladı
        Konyaspor, Josip Calusic'i renklerine bağladı