Konya'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
S.A. idaresindeki 34 JN 070 plakalı ticari araç, Seyyidharun Bulvarı'nda refüjdeki ağaçlara çarptı.
Kazada sürücü ile araçtaki eşi C.A. yaralandı. Yaralılar, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza yerinden kaldırılırken alev alan araçtaki yangın, çağrılan itfaiye ekiplerince söndürüldü.
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