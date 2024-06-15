Kadınhanı'nda trafik denetimleri
Kadınhanı Kaymakamı Muhammed Sait Baytok, Kurban Bayramı dolayısıyla D-350 kara yolunda denetime katıldı.
Kadınhanı Kaymakamı Muhammed Sait Baytok, Kurban Bayramı dolayısıyla D-350 kara yolunda denetime katıldı.
Baytok, İlçe Emniyet Müdürü Keramettin Kaymak ile bayram tedbirlerini yerinde inceledi.
Vatandaşların güvenli seyahat etmeleri için tüm imkanları sağladıklarını aktaran Baytok, trafik polislerinin 24 saat boyunca denetimde olacağını kaydetti.
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