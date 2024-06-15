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        Konya-Antalya kara yolunda Kurban Bayramı öncesi yoğunluk yaşanıyor

        Konya- Antalya kara yolunda Kurban Bayramı öncesi trafikteki araç sayısı arttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 14:59 Güncelleme: 15.06.2024 - 14:59
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        Konya-Antalya kara yolunda Kurban Bayramı öncesi yoğunluk yaşanıyor
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        Konya- Antalya kara yolunda Kurban Bayramı öncesi trafikteki araç sayısı arttı.

        Beyşehir-Derebucak-Serik ilçesi güzergahlı Konya-Antalya kara yolunda sabah saatlerinden itibaren yoğunluk yaşanmaya başladı.

        Beyşehir ilçe giriş ve çıkışlarında trafikte aksama yaşanmaması için trafik polisleri uygulamalarını artırdı.

        Ekipler, sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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