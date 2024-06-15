Konya'da çarpışan hafif ticari araç ile otomobildeki 7 kişi yaralandı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücülerin yanı sıra hafif ticari araçtaki Ömer Kocalar ve İ.K. ile otomobilde bulunan, isimleri henüz öğrenilemeyen 3 yolcu yaralandı.

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