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        Konya'da çarpışan hafif ticari araç ile otomobildeki 7 kişi yaralandı

        Konya'nın Kadınhanı ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 22:06 Güncelleme: 15.06.2024 - 22:06
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        Konya'da çarpışan hafif ticari araç ile otomobildeki 7 kişi yaralandı
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        Konya'nın Kadınhanı ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Meydanlı Mahallesi Meydanlı yolunda, İsmail Kocalar yönetimindeki 42 AOT 346 plakalı hafif ticari araç ile Mustafa Şahin idaresindeki 42 AUH 620 plakalı otomobil çarpıştı.

        Kazada, sürücülerin yanı sıra hafif ticari araçtaki Ömer Kocalar ve İ.K. ile otomobilde bulunan, isimleri henüz öğrenilemeyen 3 yolcu yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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