İçişleri Bakanı Yerlikaya Konya'da bayram namazının ardından konuştu:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Özellikle mazlum coğrafyalarda zulüm altında inim inim inleyen Gazzeli, Filistinli, kıymetli kardeşlerimizin, bu bayram günü vesilesiyle duaların kabul olduğu bu mübarek vakitlerde, feraha, kurtuluşa ermesini Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum." dedi.

Yerlikaya, Kurban Bayramı dolayısıyla geldiği memleketi Konya'daki tarihi Kapu Camii'nde bayram namazı kıldı, ardından vatandaşlarla bayramlaştı.

Bakan Yerlikaya, bayram namazı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlık ve huzurla Kurban Bayramı'na kavuşulduğunu ifade ederek, "Baba ocağım, memleketim Konya'dayım. Öncelikle Konyalı hemşerilerimizin, aziz milletimizin her bir ferdinin Gazze'de, Filistin'de mazlum kardeşlerimizin şehitlerimizin, gazilerimizin, kurban bayramlarını tebrik ediyorum." diye konuştu.