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        Konya'da müstakil evin çatısına çıkan boğa, zor anlar yaşattı

        Konya'nın Kadınhanı ilçesinde önce ahırın damına çıkan, ardından bitişikteki evin çatısına atlayan kurbanlık boğa, güçlükle yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 11:33 Güncelleme: 16.06.2024 - 11:33
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        Konya'da müstakil evin çatısına çıkan boğa, zor anlar yaşattı
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        Konya'nın Kadınhanı ilçesinde önce ahırın damına çıkan, ardından bitişikteki evin çatısına atlayan kurbanlık boğa, güçlükle yakalandı.

        Hacı Mehmetli Mahallesi'nde sahiplerinin elinden kaçan boğa, kerpiçten yapılan tek katlı ahırın damına çıktı.

        Ardından bitişindeki müstakil evin çatısına atlayan boğa, tekrar ahırın damına indi.

        Tüm uğraşlara rağmen atlayıp, kaçmaya devam eden boğa, bir süre sonra yakalandı.

        Yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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