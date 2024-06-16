Seydişehir'de yüksekten düşen kişi yaralandı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde evinin balkonundan düşen kişi yaralandı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde evinin balkonundan düşen kişi yaralandı.
Ulukapı Mahallesi 154284 sokakta bulunan iki katlı evlerinde ev işi yapan Aya K. (24), dengesini kaybederek balkondan düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi gönderildi.
Yaralı Aya K. Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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