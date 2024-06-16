Konya'da kayıp keçiler dronla bulundu
Konya'nın Karapınar ilçesinde kaybolan keçiler, dron desteğiyle bulundu.
Konya'nın Karapınar ilçesinde kaybolan keçiler, dron desteğiyle bulundu.
Yeşilyurt Mahallesi'nde besicilik yapan Oğuz Özük, 20 keçisinin kaybolması üzerine yetkililerden yardım istedi.
Jandarma ekipleri, Karacadağ bölgesinde çalışma yaptı.
Dronla yapılan arama sonucu bulunan keçiler sahibine teslim edildi.
Özük, hayvanların bulunmasına yardım edenlere teşekkür etti.
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