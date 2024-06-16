TDV, Konya'da kurban etlerini 22 bin 800 ihtiyaç sahibine ulaştıracak

Kurbanlık etlerin, soğuk hava depolarında bekletildikten sonra -35 derecede şoklanıp 5 ve 10 kilogram şeklinde paketlendiğini aktaran Eşer, "Soğuk hava üniteli araçlarla çevre illere götürülen kurban etlerini, ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırıyoruz. Kesimler, görevlilerimiz, temsilcilerimiz, müfettişler, denetçiler, firma yetkilileri ve veterinerlerin kontrolüyle gerçekleştiriliyor." ifadesini kullandı.

TDV görevlisi Mustafa Eşer, gazetecilere, kesimlerin dini kurallara göre, sağlık ve hijen koşullarına uygun yapıldığını söyledi.

Kesilen 7 bin 200 hisse kurbanın eti, görevliler tarafından paketlenerek 22 bin 800 ihtiyaç sahibine ulaştırılacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV) işbirliğiyle Konya'da 7 bin 200 kurban hissesinin eti ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

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