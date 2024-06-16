Bakan Yerlikaya, Konya'da bayramlaşma törenine katıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'da bayramlaşma törenine katıldı.

Kurban Bayramı dolayısıyla memleketi Konya'ya gelen Yerlikaya, Konya İl Jandarma Komutanlığını ve İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Bakan Yerlikaya, burada personelle bayramlaştı.

Daha sonra Taş Bina Kültür ve Sanat Merkezi'ne gelen Yerlikaya, Konya protokolü ile görüşüp bayramlarını tebrik etti.