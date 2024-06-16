Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        İçişleri Bakanı Yerlikaya, AK Parti Konya İl Başkanlığı bayramlaşma programına katıldı:

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti Konya İl Başkanlığı bayramlaşma programında partililerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 20:50 Güncelleme: 16.06.2024 - 20:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        İçişleri Bakanı Yerlikaya, AK Parti Konya İl Başkanlığı bayramlaşma programına katıldı:
        ABONE OL
        ABONE OL

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti Konya İl Başkanlığı bayramlaşma programında partililerle bir araya geldi.

        Yerlikaya, il başkanlığındaki programda, bayramların gönüllere cila çekme seferberliği olduğunu söyledi.

        Kardeşlik ve beraberlik duyguları içinde, bu yüzyılı "Türkiye Yüzyılı" yapma hedefiyle ilerlediklerini vurgulayan Yerlikaya, "Turizmden sanayiye, esnaftan tarıma, bildiğimiz tüm sektörlerde Konya hep atılım içinde ve örnek gösterilen bir dünya şehri olmaya sizlerin teşkilat gayretiyle daha da taçlanmaya devam edecek." diye konuştu.

        - Suçlulara karşı mücadele sürecek

        Yerlikaya, İçişleri Bakanlığında bir yılı geride bıraktığına değinerek şöyle konuştu:

        "Başta bölücü terör örgütü olmak üzere, tüm terör örgütlerine, organize suç örgütlerine, sözüm ona şehir eşyası diye kibirlenenlere, zehir tacirlerine, düzensiz göç ve bunlara vesile olan kaçakçı organizatörlerle, kişilere ve mallara karşı işlenen suçlarla kendimizle yarış halinde olmaya, güvenlik kuvvetlerinde jandarma ve emniyetteki arkadaşlarımızla gece gündüz demeden devam edeceğiz. Destek ve dualarınız bizim en büyük heyecanımız. Size layık olmak için gayret gösteriyoruz, çok ama çok daha iyi olacağız. Dünyanın en huzurlu ve en güvenli şehirleri bizim şehirlerimiz olacak."

        Bakan Yerlikaya, Filistinlilerin en kısa zamanda feraha, kurtuluşa ve barışa ulaşması için de dua ettiklerini kaydetti.

        Programda, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve milletvekilleri de konuşma yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Taktiksel ateşkes olmayacak"
        "Taktiksel ateşkes olmayacak"
        1-1 paylaştılar!
        1-1 paylaştılar!
        Deniz köpük köpük oldu
        Deniz köpük köpük oldu
        Eriksen'in dönüşü!
        Eriksen'in dönüşü!
        Vefa örneği
        Vefa örneği
        Polisin 'gazete' sorusu Zeynep'in ölümünü aydınlattı!
        Polisin 'gazete' sorusu Zeynep'in ölümünü aydınlattı!
        Hollanda 1-0'dan döndü!
        Hollanda 1-0'dan döndü!
        Fotoğraf çekinirken facianın kıyısından döndü
        Fotoğraf çekinirken facianın kıyısından döndü
        Serinlemek istediler! 4'ü kurtarıldı, 1'i kayıp
        Serinlemek istediler! 4'ü kurtarıldı, 1'i kayıp
        "Deli değil, o bir dahi"
        "Deli değil, o bir dahi"
        Kimse dilini bilmediği için 12 yıl psikiyatri hastanesine kapatıldı
        Kimse dilini bilmediği için 12 yıl psikiyatri hastanesine kapatıldı
        Zaniolo için yeni teklif!
        Zaniolo için yeni teklif!
        Ünlülerden Babalar Günü paylaşımları
        Ünlülerden Babalar Günü paylaşımları
        Gaziantep'te 5 kişiyi öldüren şüpheli intihar etti
        Gaziantep'te 5 kişiyi öldüren şüpheli intihar etti
        Kamera arkası görüntüleri yayınlandı
        Kamera arkası görüntüleri yayınlandı
        "Hayatımda kimseyi istemiyorum"
        "Hayatımda kimseyi istemiyorum"
        "Bir gecede ünlü olduk"
        "Bir gecede ünlü olduk"
        Unutulmaya yüz tutmuş bayram gelenekleri
        Unutulmaya yüz tutmuş bayram gelenekleri
        Kurban eti saklamanın püf noktaları!
        Kurban eti saklamanın püf noktaları!
        Bayrama kurban olmayın! Tüketilen et+sakatat miktarı+tuz artışı=?
        Bayrama kurban olmayın! Tüketilen et+sakatat miktarı+tuz artışı=?

        Benzer Haberler

        Serinlemek için girdiği gölette boğuldu
        Serinlemek için girdiği gölette boğuldu
        Konya'da baraj göletine giren çocuk boğuldu
        Konya'da baraj göletine giren çocuk boğuldu
        Bakan Yerlikaya, Konya'da bayramlaşma törenine katıldı
        Bakan Yerlikaya, Konya'da bayramlaşma törenine katıldı
        TDV, Konya'da kurban etlerini 22 bin 800 ihtiyaç sahibine ulaştıracak
        TDV, Konya'da kurban etlerini 22 bin 800 ihtiyaç sahibine ulaştıracak
        Konya'da kayıp keçiler dronla bulundu
        Konya'da kayıp keçiler dronla bulundu
        Seydişehir'de yüksekten düşen kişi yaralandı
        Seydişehir'de yüksekten düşen kişi yaralandı