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        Resim yapmak ağır kalp hastalığıyla doğan Zeynep Sena'ya güç veriyor

        SAVAŞ GÜLER - Konya'da kalp hastası 15 yaşındaki Zeynep Sena Taçyıldız'ın hastalığı nedeniyle yaşadığı sıkıntılar, öğretmenlerinin yönlendirmesiyle başladığı resim sayesinde hafifliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 11:03 Güncelleme: 17.06.2024 - 11:03
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        Resim yapmak ağır kalp hastalığıyla doğan Zeynep Sena'ya güç veriyor
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        SAVAŞ GÜLER - Konya'da kalp hastası 15 yaşındaki Zeynep Sena Taçyıldız'ın hastalığı nedeniyle yaşadığı sıkıntılar, öğretmenlerinin yönlendirmesiyle başladığı resim sayesinde hafifliyor.

        Vücuda yeterli oksijen sağlanamaması nedeniyle nefes almakta zorlanılan, bu nedenle ağır kalp hastalıklarından biri olarak gösterilen hipoplastik sağ kalp sendromuyla dünyaya gelen ve rahatsızlığı nedeniyle evde eğitim gören Taçyıldız, küçük yaşlarda başladığı resimde kendisini geliştirerek yağlı boya tablolar yapmaya başladı.

        Doktorların belirlediği aralıklarla rehabilitasyon merkezinde tedavisi süren Taçyıldız, 20 eserden oluşan ikinci sergisini, kentteki bir alışveriş merkezinde sanatseverlerin beğenisine sundu.

        15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Taçyıldız, AA muhabirine, yıllardır ilgilendiği resimle sıkıntılarından uzaklaştığını söyledi.

        Uzun süredir yağlı boya tablolar yaptığını, daha çok eser ortaya çıkarmak istediğini belirten Taçyıldız, "Yaptığım yağlı boya tablolardan bir sergi açmaya karar verdim ve gerçekleştirdiğim için mutluyum." dedi.

        - Farkındalık oluşturmak için sergi açtı

        Baba Ömer Taçyıldız ise kızının hastalığı nedeniyle vücuduna yeteri kadar oksijen gitmediğini dile getirdi.

        Kızının yaşam mücadelesinin doğmadan başladığını anlatan Taçyıldız, şöyle konuştu:

        "Doktorlar, kızım anne karnında 5 aylıkken bu teşhisi koymuşlardı ve gebeliğin sonlandırılmasını istediler ancak biz bunu kabul etmedik. Kızım 4 büyük ameliyat geçirdi. Hayata tutunma azmini hiç bırakmadı. Zeynep Sena resimle ilgilenmeye başladığından beri hayata daha pozitif bakıyor. Öğretmenlerinin yönlendirmesiyle yaklaşık 7 yaşından beri resimle ilgileniyor. Kızım, evde eğitim alan öğrenciler adına, onların hayata tutunmasında bir farkındalık yaratması için resim sergisi de açtı."

        Taçyıldız'ın resim öğretmeni Eşe Yarar da sulu boyayla başladıkları resim yolculuğunda önemli bir aşama kaydettiklerini söyledi.

        Zeynep'in kendini resimde bulduğunu vurgulayan Yarar, "Bu bir tür terapi, kendine yeni bir pencere açmak gibi. Resim, Zeynep'in kendini iyi hissetmesini ve pozitif bir bakış açısı sağladı. Zeynep, bu doğrultuda hayatta her şeyi başarabileceğini ve bu yönde ilerleyebileceğini söylüyor." ifadesini kullandı.

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