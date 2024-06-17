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        Konya'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Konya'nın Kulu ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 13:19 Güncelleme: 17.06.2024 - 13:19
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        Konya'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Konya'nın Kulu ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.

        Esra D. (34) idaresindeki 06 ADV 597 plakalı otomobil, Kulu Kavşağı yakınlarında refüje çarpıp karşı şeride geçti.

        Bu sırada karşı şeritten gelen Ali Osman D. (34) yönetimindeki 42 AGN 872 plakalı otomobil, araca çarpmamak için manevra yapınca şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri, devrilen otomobilde sıkışan sürücü ile eşi S.D. (32) ve iki çocuğunu araçtan çıkardı.

        Yaralılar, ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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