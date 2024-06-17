Konya'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

İtfaiye ekipleri, devrilen otomobilde sıkışan sürücü ile eşi S.D. (32) ve iki çocuğunu araçtan çıkardı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Bu sırada karşı şeritten gelen Ali Osman D. (34) yönetimindeki 42 AGN 872 plakalı otomobil, araca çarpmamak için manevra yapınca şarampole devrildi.

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