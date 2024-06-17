Seydişehir'de bayramlaşma töreni yapıldı
Seydişehir'de Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.
Seydişehir'de Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.
Seyitharun Camisi’nde kılınan öğle namazının ardından Kaymakam Cevdet Bakkal, Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ve protokol üyeleri cemaatin bayramını kutladı.
Program, Akyol Mezarlığı'ndaki şehitlik ziyaretiyle sona erdi.
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