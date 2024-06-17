Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 16:41 Güncelleme: 17.06.2024 - 16:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Fatmana K'nin kullandığı 34 NS 6976 plakalı SUV tipi araç, Beyşehir-Antalya kara yolunun 1. kilometresi Bademli Mahallesi yol ayrımındaki kavşakta, Kenan K. idaresindeki 06 AY 7976 plakalı otomobil ve Ferhat D. yönetimindeki 34 ACF 613 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada araçlarda yolcu olarak bulunan 4 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İzmir'de şehrin yakınında yangın!
        İzmir'de şehrin yakınında yangın!
        Karşılaşma oynanıyor
        Karşılaşma oynanıyor
        Sedef'in katili suç makinesi çıktı!
        Sedef'in katili suç makinesi çıktı!
        Fransa'da aşırı sağ protestosu
        Fransa'da aşırı sağ protestosu
        Otomobilden emekleyerek çıkmıştı! Kaybolan yaralı konuştu!
        Otomobilden emekleyerek çıkmıştı! Kaybolan yaralı konuştu!
        Uyanık kalmak için etkili 7 yol!
        Uyanık kalmak için etkili 7 yol!
        Bizim Çocuklar sahne alıyor!
        Bizim Çocuklar sahne alıyor!
        Habertürk MİT'in hafızası olan müzede
        Habertürk MİT'in hafızası olan müzede
        Ünlü çiftin keyif saati
        Ünlü çiftin keyif saati
        Netanyahu Savaş Kabinesini feshetti
        Netanyahu Savaş Kabinesini feshetti
        Chamberlain’e talip var
        Chamberlain’e talip var
        Eski sevgili çiftin kavgasını ayırmaya çalıştı! Feci son!
        Eski sevgili çiftin kavgasını ayırmaya çalıştı! Feci son!
        Anneliğin karanlık yüzü
        Anneliğin karanlık yüzü
        Sahillerde vergi denetimi
        Sahillerde vergi denetimi
        Çayı merak ettiler... Hollanda'dan Rize'ye geldiler
        Çayı merak ettiler... Hollanda'dan Rize'ye geldiler
        Binlerce yıllık kayalar ne anlatıyor?
        Binlerce yıllık kayalar ne anlatıyor?
        Mourinho'nun prensleri!
        Mourinho'nun prensleri!
        30 binin üstünde ağaç dikti! "Bir baktım her yer orman olmuş"
        30 binin üstünde ağaç dikti! "Bir baktım her yer orman olmuş"
        Ünlülerden tatil pozları
        Ünlülerden tatil pozları
        Hangi baharat hangi hastalığa iyi gelir?
        Hangi baharat hangi hastalığa iyi gelir?

        Benzer Haberler

        Seydişehir'de bayramlaşma töreni yapıldı
        Seydişehir'de bayramlaşma töreni yapıldı
        Konya'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Konya'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Resim yapmak ağır kalp hastalığıyla doğan Zeynep Sena'ya güç veriyor
        Resim yapmak ağır kalp hastalığıyla doğan Zeynep Sena'ya güç veriyor
        Emekli orman muhafaza memuru: 30 binin üstünde ağaç diktim
        Emekli orman muhafaza memuru: 30 binin üstünde ağaç diktim
        Bakan Yerlikaya: Bayramlar, kardeşliğin yoğunlaştığı günlerdir (3)
        Bakan Yerlikaya: Bayramlar, kardeşliğin yoğunlaştığı günlerdir (3)
        Bakan Yerlikaya: Bayramlar, kardeşliğin yoğunlaştığı günlerdir (2)
        Bakan Yerlikaya: Bayramlar, kardeşliğin yoğunlaştığı günlerdir (2)